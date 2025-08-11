Video muestra supuesta agresión de policías municipales a adulto mayor que vendía papas

Un video difundido en redes sociales muestra el aparente abuso de autoridad cometido por dos oficiales de la Policía Municipal de Flores, Heredia, quienes, al parecer, agredieron a un adulto mayor que se dedicaba a la venta ambulante de papas en la vía pública.



El incidente ocurrió este fin de semana en la calle conocida como El Chompipe, en el distrito de San Joaquín de Flores, donde, según testigos, el hombre únicamente ofrecía su mercancía cuando fue abordado por los funcionarios municipales.



En la grabación se observa cómo los oficiales lo sujetan con fuerza y lo empujan, le aplican un candado en el cuello, mientras una de las uniformadas intenta tirarlo al suelo, golpeando sus piernas.



Vecinos que presenciaron la escena expresaron su indignación y calificaron el hecho como un acto innecesario y desproporcionado.



El video ha generado una ola de críticas en redes sociales en contra de la acción policial, por lo que la Municipalidad de Flores emitió su versión y aseguró que el video no revela la realidad de los hechos; sin embargo, tampoco dicen qué fue realmente lo que pasó.

“En respuesta al video que circula en redes sociales y que ha motivado comentarios en contra de nuestra Policía Municipal, lo cierto es que las imágenes del video que circula no cuentan la historia completa. Las acciones realizadas por los oficiales quedaron debidamente consignadas en el parte oficial, mismo que servirá de prueba para la denuncia que se estará interponiendo en los Tribunales de Justicia.

“Nuestros oficiales atendieron una denuncia recibida, y a la hora del abordaje el sujeto cometió acciones que obligaron a los oficiales a aplicar el protocolo correspondiente para resguardar su integridad y reducir a la impotencia al individuo y colocarle las esposas, sin cometer en ningún momento un abuso de autoridad”, dijo el municipio.

Además, aseguraron que nunca tolerarán ningún tipo de abuso, “pero tampoco el ataque difamatorio contra la Policía Municipal”.

