Video muestra moto en llamas tras accidente donde murieron árbitros en Osa

Un video grabado por el conductor de un vehículo captó la motocicleta en llamas tras violento accidente de tránsito ocurrido en el cantón de Osa, donde fallecieron dos árbitros de Pérez Zeledón.



Según información confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó a las 4:35 p.m. de este viernes, luego de que se registrara una colisión entre una motocicleta y un camión en el sector de Tinamaste, en Pérez Zeledón. En el sitio falleció el conductor de la motocicleta, identificado como Sebastián Garro Bonilla, de 38 años.

"El acompañante, Yeudy Rojas Mora, de 37 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla, donde fue declarado fallecido a las 7:40 p.m., según el reporte oficial", dijo la Policía Judicial.





Sebastián Garro Bonilla era vecino de General Viejo y padre de una joven de 18 años. Yeudy Rojas Mora, también oriundo de Pérez Zeledón, era padre de un menor de 11 años. Ambos viajaban en la motocicleta involucrada en el accidente.



El caso permanece en investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar las circunstancias que mediaron en el hecho.