Video muestra momento en que motociclista queda atrapado entre dos buses

Un motociclista resultó herido de gravedad tras quedar prensado entre dos autobuses en Desamparados, San José.

El hecho ocurrió la noche de este lunes frente al Mall Multicentro.

Como se aprecia en el video de una cámara de seguridad, el primer bus frena, luego frena el motociclista, pero el autobús amarillo no logra frenar a tiempo e impacta la parte trasera de la otra unidad, llevándose al motociclista que estaba en medio.

Según explicó Minyar Collado, rescatista, la Cruz Roja movilizó dos carros de rescate, una unidad de soporte avanzado y cuatro ambulancias de soporte básico.

Atendieron a ocho personas, el motociclista, el cual fue liberado y trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

Dos pacientes más que fueron llevadas al centro médico en condición estable y cinco personas fueron valoradas en el lugar del accidente.

El paso estuvo cerrado por varios minutos mientras se liberaba la vía.