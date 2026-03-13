Sucesos
Video muestra heroico rescate de gatos tras incendio en La Carpio
Los bomberos ingresaron a la casa con su equipo de seguridad y máscaras de oxígeno.
Un video captado por la cámara portátil del bombero Edwin López muestra el momento en que dos gatos fueron rescatados tras quedar atrapados en un incendio en La Carpio, La Uruca, San José.
En las imágenes se observa cómo los bomberos ingresan a la vivienda con su equipo de seguridad y máscaras de oxígeno, luego de extinguir las llamas, hasta localizar a los felinos y ponerlos a salvo.
El incendio ocurrió en la tercera parada de La Carpio y afectó una casa de 150 m², de los cuales 60 m² resultaron dañados por el fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas en el incidente.