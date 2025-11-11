Video muestra escape de sospechoso de asfixiar a su pareja en Alajuelita

Una cámara de seguridad grabó el momento en que el sospechoso de asfixiar a su pareja huye del lugar en Alajuelita (ver video adjunto de Telenoticias).



Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio, minutos antes de las 6 a. m., cuando perdió la vida Édgar Antonio Chavarría Chévez, de 48 años.



Chavarría era oriundo de Parrita, pero vivía desde hace varios años en Alajuelita, donde cuidaba la casa de unos extranjeros.



Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima estaba en esa propiedad cuando el sospechoso llegó y, en apariencia, lo estranguló con una sábana hasta provocarle la muerte.



El hombre era un vendedor de tiempos y por eso se dio a conocer en la zona.

“Vimos por tele que habían matado un muchacho por Alajuelita y todas las características nos hacían pensar que era él. Agarramos un carro y vinimos a buscarlo y era él.

“Pedimos que se haga justicia porque no sabemos si este tipo anda haciéndole daño a otras personas y no quede la muerte de impune”, aseguró Vilvia León, amiga de la víctima.

Cualquier información que tenga sobre el sospechoso de este crimen, puede brindarla a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.