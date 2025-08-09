Video muestra el momento en que un vehículo atropelló a cuatro personas y mató a una en Bahía Ballena

Un impactante video revela el instante exacto en que un vehículo tipo buggy atropelló a cuatro personas en Bahía Ballena, zona ubicada entre los cantones de Pérez Zeledón y Osa, en la madrugada de este sábado a las 00:32 horas.

Según el reporte oficial de las Cruz Roja, el accidente dejó un saldo trágico: una persona fallecida en el lugar y tres más gravemente heridas.

Las imágenes muestran a un grupo de personas que estaban conversando en vía pública, uno de ellos junto a una bicicleta, cuando de un momento a otro el vehículo los embiste de frente.

De los lesionados, dos permanecen en condición crítica y fueron trasladados al Hospital Dr. Tomás Casas Casajús en San Isidro de El General, para recibir atención especializada.

El vehículo involucrado es un buggy, un tipo de automóvil ligero y abierto, diseñado para circular en terrenos irregulares o de playa.

Estos vehículos suelen tener una estructura compacta, con poco o ningún sistema de protección para sus ocupantes y quienes están alrededor, lo que los hace especialmente peligrosos en zonas donde circulan peatones.

El accidente ocurrió en una vía de Bahía Ballena, y fue atendido rápidamente por dos unidades de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense, que acudieron al lugar para estabilizar a las víctimas y trasladarlas al centro médico.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas que provocaron el atropello y trabajan en la identificación de los responsables para esclarecer el caso y aplicar las sanciones correspondientes.