Video muestra cómo un rodeo taurino terminó en zafarrancho en Garabito

Un rodeo taurino realizado en la comunidad de Quebrada Amarilla, en Garabito, Puntarenas, terminó en un enfrentamiento a golpes entre los equipos participantes.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo, mientras las personas peleaban dentro del redondel, varios animales permanecían sueltos, aumentando el riesgo de que alguno embistiera a los involucrados.

Según testigos, todo inició por una diferencia entre los equipos que participaban en la actividad. La discusión rápidamente escaló y varias personas comenzaron a alterarse, lo que derivó en un enfrentamiento físico. La seguridad privada del evento tuvo que intervenir para controlar la situación y evitar que se agravara.

En las imágenes se observa el caos generado en el redondel, donde la presencia de los animales sueltos representaba un peligro adicional. A pesar de la violencia registrada, no se reportaron heridos de gravedad ni fallecidos. El juez del evento, Alexis Chaves, calificó lo ocurrido como un acto lamentable y aseguró que no debe repetirse en futuras actividades taurinas.

Expertos consultados señalaron que este tipo de incidentes, aunque no son frecuentes, sí representan un riesgo considerable en espectáculos de este tipo. El psicólogo Andrey Rivera explicó que la violencia puede surgir por factores emocionales y rivalidades entre equipos, mientras que especialistas en eventos taurinos advirtieron sobre el peligro de que los animales embistan a los participantes en medio de un zafarrancho.