Video muestra cómo padre atropella a sicarios en intento de salvar a su hijo en Limón

Un video captó el momento en que un padre colisionó contra dos gatilleros que viajaban en una motocicleta en Pacuare Nuevo de Limón.

La reacción del hombre se dio luego de que los agresores dispararan múltiples veces a su hijo de 18 años, de apellido Allen, quien murió en el lugar (vea video adjunto de Telenoticias).

En la grabación se observa cuando la víctima estaba en una acera junto a otras personas, cuando los asesinos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. El que viajaba como acompañante disparó en reiteradas ocasiones.

La víctima corrió para resguardarse; sin embargo, los sujetos lo persiguieron y continuaron disparándole.

Es en ese momento cuando el padre de la víctima acelera su carro y colisiona a los gatilleros.

Luego del choque, los sospechosos huyeron a pie del sitio, pero la Fuerza Pública los detuvo poco después. Los sujetos fueron identificados como de apellidos Leal (23 años) y Howard (19).

Uno de ellos —no se precisó cuál— fue aprehendido luego de que acudiera al Hospital Tony Facio en busca de atención por un accidente de tránsito. No obstante, luego de constatar que coincidía con las características dadas por testigos del crimen, su internamiento quedó bajo custodia policial.

El caso es objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).