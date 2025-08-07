Video muestra cómo ocurrió violento asalto a casa de estadounidense en Osa

Un violento asalto quedó registrado en video, este miércoles por la tarde, cuando dos hombres armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda de un ciudadano estadounidense, en la localidad de Cuesta del Burro, en Osa, Puntarenas.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 p. m. cuando los delincuentes llegaron hasta la propiedad de la víctima, ingresaron por la fuerza, lo encañonaron con armas de fuego y, posteriormente, lo amarraron de pies y manos para sustraer diversos objetos de valor.

"Entre los bienes robados se encuentran una guitarra eléctrica, un bolso, 100 dólares en efectivo y 40 mil colones, entre otros artículos. Tras cometer el atraco, los sospechosos huyeron del sitio. El ofendido resultó ileso", dijo la Policía Judicial.

Las cámaras de seguridad de la propiedad captaron el momento en que los antisociales ingresan al inmueble. En las imágenes se puede observar cómo sorprenden al extranjero, quien al notar su presencia reacciona con un grito de desconcierto antes de ser sometido.

Además, en uno de los videos se observa un vehículo color azul rondando la zona, el cual se presume fue utilizado para cometer el crimen.



Los sospechosos son dos hombres de contextura gruesa, iban vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto.



El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.

