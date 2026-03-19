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Video muestra cómo gatilleros roban carro a mujer para huir de asesinato en Cartago

De acuerdo con la información de la Policía Municipal, el ataque se dio las 9:30 a. m. de este jueves.

Por Luis Jiménez 19 de marzo de 2026, 11:03 AM

Una cámara de seguridad registró el instante en el que dos sujetos robaron un vehículo tras cometer un homicidio frente a las Ruinas de Cartago (ver video adjunto).

El hecho quedó grabado por el sistema de vigilancia de un local comercial. En las imágenes se observa a dos hombres encapuchados despojando a una mujer de su automóvil para posteriormente darse a la fuga.

De acuerdo con la información de la Policía Municipal de Cartago, el ataque se dio las 9:30 a. m. de este jueves. Los sospechosos atacaron a balazos a un hombre, quien falleció en el sitio producto de las heridas, indicó la entidad.

A esta hora (11:05 a. m.), los oficiales se mantienen en la zona custodiando la escena, a la espera de la llegada de las autoridades judiciales para el respectivo levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

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