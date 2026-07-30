Video muestra cómo fue que oficial repelió asalto a bar en Alajuela

Un video de una cámara de seguridad grabó el momento cuando dos sujetos ingresan a un bar para asaltar a los clientes y son enfrentados por un oficial de Fuerza Pública en su día libre, la noche de este miércoles.

El asalto ocurrido en el Bar Copa Blanca, ubicado en Barrio San José de Alajuela.

De acuerdo con información preliminar suministrada por fuentes policiales a este medio, el oficial portaba un arma de fuego de su propiedad y, durante el incidente, al parecer impactó a uno de los presuntos asaltantes, quienes posteriormente se dieron a la fuga.

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que trasladó al oficial con dos impactos de bala en la cabeza y el hombro hasta el Hospital de Alajuela. El paciente ingresó en condición delicada, pero estable.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque.







