Video muestra cómo bomberos apagan transformador en llamas tras accidente en Limón

Un video, cortesía de Limón TV, muestra el instante en que los bomberos sofocan un incendio en un transformador, luego de que un vehículo pesado derribara un poste en el centro de Limón.

El hecho ocurrió la tarde de este viernes, a unos 300 metros de la entrada al puerto de Japdeva, cerca del Banco Popular.

De acuerdo con el reporte, el camión salía cargado de acero cuando el material prensó el tendido eléctrico, lo que ocasionó la caída de la estructura. Esta se incendió de inmediato y, en cuestión de minutos, los bomberos llegaron al sitio.

En coordinación con personal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cortaron la corriente y procedieron a apagar las llamas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos indicó que no se reportaron personas heridas.

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