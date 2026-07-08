Video muestra choque en el que murió repartidor en Heredia

Una cámara de vigilancia captó el momento en que el conductor de un carro invadió el carril contrario y colisionó de frente a un motociclista, provocándole la muerte (ver video adjunto).

La tragedia ocurrió el 27 de junio en la madrugada en Santa Cecilia de Heredia, cuando la víctima se dirigía hacia su casa, que está a 800 metros de distancia.

Se trata de José Pablo Zúñiga Díaz, quien tenía 27 años, era padre de un menor de edad y laboraba como repartidor de plataforma.

Sus padres cuentan que esa madrugada el joven ya regresaba de trabajar cuando ocurrió el accidente.

Ahora la familia pide a las autoridades que su caso no quede impune y a cualquier testigo de los hechos que, por favor, los contacte o llame a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.