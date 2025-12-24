Video muestra balacera en la que asesinaron a joven de 26 años en San José

Una cámara de seguridad captó el momento de la balacera en la que un joven de 26 años fue asesinado en el sector de Cañada Sur, en San Sebastián, al sur de San José (ver video adjunto de Telenoticias).

El crimen, al parecer, está vinculado con la disputa de territorios entre bandas dedicadas al narcomenudeo, según las autoridades.

El homicidio ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por un sistema de videovigilancia ubicado en la zona. En las imágenes se observa que al menos dos sujetos que viajaban en motocicleta llegan al sitio y abren fuego contra varias personas que se encontraban cerca de unas gradas.

Producto del ataque, una de las víctimas quedó inconsciente en el lugar, mientras que otro hombre intentó resguardarse bajando las gradas y ocultándose detrás de un montículo de tierra. Ambos fueron trasladados a distintos centros médicos: uno al Hospital San Juan de Dios y el otro al Hospital Calderón Guardia.

El fallecido fue identificado por las autoridades como un hombre de apellidos Sevilla Zamoreno, de nacionalidad nicaragüense, quien murió horas después en el centro médico. La segunda persona permanece en condición delicada, de acuerdo con el reporte oficial.

Este es el segundo homicidio registrado en Cañada Sur en lo que va de la semana . El domingo anterior, las autoridades atendieron otro caso similar, también relacionado con una balacera en la comunidad.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estos crímenes se enmarcan en una disputa entre al menos tres estructuras criminales que buscan controlar la venta de droga en este sector del sur de la capital. Entre los grupos mencionados por las autoridades figuran organizaciones conocidas como Los Lara, una estructura vinculada a alias “Churro”, así como otros grupos que intentan desplazar a bandas ya asentadas en la zona.

Según estadísticas del OIJ, los distritos del sur de San José concentran alrededor de 104 homicidios en lo que va del año . Entre las zonas con mayor incidencia figuran Hatillo, San Sebastián, Desamparados y Alajuelita , así como otros sectores del cantón central.

El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó que San José es actualmente la provincia con mayor aumento de homicidios, fenómeno que atribuyó principalmente a la lucha por el control de territorios para la venta de droga, protagonizada por grupos criminales con larga presencia en estas comunidades.

El caso continúa bajo investigación para dar con los responsables del ataque, mientras las autoridades mantienen operativos en la zona para intentar contener la escalada de violencia.