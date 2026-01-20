Video muestra atropello en Atenas: hombre de 60 años con tres costillas fracturadas

Un hombre de 60 años resultó gravemente herido tras ser atropellado en Atenas, luego de una aparatosa colisión entre dos vehículos. El afectado presenta tres costillas fracturadas, un fuerte golpe en la cabeza y permanece internado en el Hospital San Rafael de Alajuela bajo observación aguda.

La emergencia ocurrió a las 8:43 p.m., cuando el adulto mayor realizaba una caminata en el sector. Segundos después se produjo el percance.

De manera preliminar, la causa del accidente habría sido un irrespeto a una señal de alto.

Estadísticas de accidentes de tránsito 2026 – Traslados críticos

Atropello: 17

Colisión: 89

Vuelco: 35

Total: 141



Fuente: Cruz Roja

Accidentes de tránsito 2026 – Fallecidos

Atropello: 8

Colisión: 22

Vuelco: 5

Total: 35



Fuente: Cruz Roja

Varias cámaras de seguridad captaron el momento del atropello y también el choque contra la tapia de una vivienda.