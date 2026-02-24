Video muestra a sospechosos de retener a joven en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estudia dos denuncias por presuntas privaciones de libertad de jóvenes en Limón.



Uno de los casos es el de Kenner Calderón, de 21 años, el cual ocurrió el lunes anterior en Cieneguita de Limón.



El muchacho permanece desaparecido a la fecha, luego de haber sido sacado de la casa por dos hombres que fueron captados por una cámara de seguridad (vea video adjunto de Telenoticias).



Las imágenes muestran a un sujeto de contextura gruesa, sin camisa, y a otro con gorra.



Por ese caso, la Policía Judicial logró decomisar un vehículo negro que en apariencia fue utilizado para extraer al ofendido.



Pero unas 24 horas después, se reportó un segundo caso, de acuerdo con el subdirector general interino del Organismo de Investigación Judicial, Vladimir Muñoz.



Ese otro corresponde a la retención de un hombre de apellido Sánchez, a quien siete individuos a bordo de un carro lo interceptaron mientras viajaba en una bicimoto.



La víctima fue trasladada a una ubicación por ahora desconocida y luego lo regresaron a su casa.



Ese segundo caso, preliminarmente, puede estar relacionado con un posible cobro de un préstamo extorsivo tipo “gota a gota”.