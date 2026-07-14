Video muestra a sospechoso de agredir a una mujer en plena vía pública en Tibás

Un hombre figura como sospechoso de agredir a una mujer la tarde de este lunes en vía pública, en Tibás, San José. El ataque quedó registrado en un video.



Tal y como lo muestra la grabación, el hombre se bajó de un carro y se dirigió hasta la motocicleta que conducía la mujer para darle un puñetazo.



La víctima viajaba con una menor de edad, y debido al impacto, ambas cayeron del automotor.



Según testigos, luego de la agresión, el hombre huyó rápidamente del sitio.

