Video muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de Fuerza Pública

Un video y varias fotografías publicadas en redes sociales dejaron en evidencia cuando dos mujeres viajan a bordo de una motocicleta de la Fuerza Pública.



El hecho se habría dado en Valle de la Estrella de Limón.

Tal y como se muestra en el video, las jóvenes dieron un paseo en la unidad policial sin casco, sin chaleco, y al parecer dentro de un parque.

Lo que aún no está claro es quién les prestó la motocicleta o si el vehículo estaba bajo custodia de algún funcionario.

Consultamos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre el incidente y aseguraron que estaban investigando para sentar responsabilidades.

“Con respecto al video que circula en redes sociales en donde se observa a dos jóvenes a bordo de una motocicleta de la Policía, estamos recopilando la información sobre lo sucedido para poder realizar las respectivas diligencias a fin de sentar las responsabilidades que correspondan”.

El reglamento para uso de vehículos del MSP es claro en definir que los vehículos operacionales no pueden ser por personas no autorizadas ni usados para otro fin que no sea el designado.

Prohibiciones:

• Utilizar los vehículos para fines diferentes aquellos para los cuales han sido designados.

• Permitir que personas no autorizadas para la función o servicio que se propone brindar viajen en vehículos pertenecientes al ministerio.

• Permitir que personas no autorizadas conduzcan los vehículos asignados a cada una de las dependencias ministeriales y las unidades policiales.

• Hacer abandono de los vehículos de este ministerio sin causa justificada.

• Utilizar los automotores en actividades personales o ajenas a las labores de la institución o fuera del horario al que éste se encuentre sujeto.