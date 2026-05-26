Video: Motociclista sufre amputación tras ser atropellado por carro en Ruta 32

Un motociclista permanece en condición delicada luego de ser atropellado por un vehículo sobre la Ruta 32, en Guápiles, la tarde de este lunes.

El accidente ocurrió en sentido Guápiles–San José, cerca de la gasolinera Río Blanco. Una cámara de seguridad captó el momento en que el motociclista intentó cruzar la autopista sin percatarse de la presencia del carro y fue embestido violentamente.

La Cruz Roja atendió la emergencia y logró estabilizar al afectado, quien presentaba la amputación de su pierna izquierda; posteriormente, fue trasladado en estado crítico al hospital de Guápiles.