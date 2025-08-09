Video: Motociclista muere tras chocar contra pick up en Guadalupe

Un motociclista de unos 19 años aproximados perdió la vida tras chocar contra un pick-up en Guadalupe de Goicoechea, San José.

El accidente ocurrió la noche de este viernes, 100 metros al sur de Coopenae.

Una cámara de seguridad grabó el momento cuando el carro de carga liviana irrespetó el alto, el motociclista que iba con derecho de vía lo impactó en el costado.

El conductor de la moto quedó el cajón del pick-up, mientras que el acompañante salió volando varios metros y cayó en el suelo.

Paramédicos de Cruz Roja que atendieron la escena estuvieron dándole RCP por varios minutos a la víctima, tanto en el cajón como en el suelo, pero fue declarado sin vida minutos después.

Por su parte, el acompañante fue llevado al Hospital Calderón Guardia.

El paso por el sector está cerrado mientras el OIJ realiza la investigación y el levantamiento del cuerpo.