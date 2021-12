Video: motociclista choca contra carro y sale "volando" hasta estrellarse contra una tienda

Este martes en la tarde un carro chocó contra una moto y el impacto provocó que el motociclista saliera disparado hacia la entrada de una tienda de bicicletas. El momento quedó grabado en el video adjunto.

El suceso se presentó a las 4:44 p.m. en San Rafael de Escazú, San José.

"El accidente en sí, yo no lo vi, en el video se ve una persona que manda un mensaje, ese soy yo, yo mando el mensaje e iba a ingresar al local nuestro y escuché un golpe muy fuerte, volví a ver, fue raro lo que sonó y escuché un estruendo y cuando vi venía una moto con un muchacho a la par hacia un stand de exhibición de mi tienda", narró a este medio Eduardo Ramírez, propietario de Spabikes.

El motociclista, cuya identidad no ha trascendido, sufrió varias heridas producto del incidente.

"Yo fui el primero que llegó, le hablé y le dije ¿compañero, cómo estás? ¿Estás consciente? No me contestó, así que me alejé de ahí para no estorbar y luego él empezó a reaccionar, se levantó y luego se lo llevó la ambulancia".

Según Ramírez, el motociclista tenía varios dedos amputados y la pierna muy lesionada.

Al recibir ese gran impacto del motociclista en su stand de exhibición se dañaron cuatro bicicletas que rondan ₡1 millón.