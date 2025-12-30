Video: Mortal accidente de camión de basura fue captado por cámara de seguridad

Un conductor de un camión recolector de residuos murió la noche de este martes en Santa Bárbara de Heredia, luego de que el vehículo que manejaba, cargado con aproximadamente 25 toneladas de basura, se desplazara sin control por una pendiente y terminara en una zanja. El hecho ocurrió mientras se realizaban labores de recolección durante la noche y madrugada.



La víctima era conocida por sus compañeros como “Calero”. En la cabina del camión viajaban cuatro personas: el conductor, quien falleció en el sitio y otros tres trabajadores municipales que lograron salir con vida y presentaron golpes leves, sin necesidad de traslado a un centro médico (ver video adjunto en la portada).



En una primera versión brindada por testigos y autoridades, se indicó que el camión habría presentado problemas mecánicos, aparentemente una falla en el sistema de frenos. Según ese reporte preliminar, el conductor habría intentado abandonar el vehículo para ponerse a salvo, pero al descender fue alcanzado y arrollado por el mismo camión, sufriendo lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

Conforme avanzó la atención del caso y el análisis de la escena, esta versión fue aclarada. Testigos señalaron que el conductor realizó maniobras para evitar una tragedia mayor, intentando controlar el vehículo y dirigir el impacto hacia una zanja, con el fin de no colisionar contra viviendas ni otros usuarios de la vía.



Un video captado por una cámara de seguridad muestra los segundos previos al impacto, en los que se escuchan pitazos constantes y se observan huellas de frenado sobre la carretera. Vecinos relataron que el camión descendió sin control por al menos 400 metros desde sectores como El Roble y Barredón Bosco, una zona de alto tránsito y sin aceras.



“Él les gritaba a los compañeros que los iba a salvar”, relató Yanam Barrantes, vecino del sector. De acuerdo con su testimonio, los otros ocupantes lograron lanzarse del camión antes del choque, mientras que el conductor quedó prensado tras el impacto.



El accidente también provocó la ruptura de una tubería, lo que dejó sin servicio de agua potable a varias viviendas cercanas. Habitantes del sector solicitaron a la Municipalidad de Santa Bárbara una pronta intervención para restablecer el suministro.





