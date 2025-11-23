Video: Megaincendio en Desamparados consume decenas de carros en zona franca

Un incendio de gran magnitud consumió, este domingo, varias bodegas y decenas de carros en una zona franca de Desamparados, en San José.

La emergencia generó una impresionante columna de humo visible a varios kilómetros.



El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia desde las 11:18 a.m. en San Rafael Arriba de Desamparados, donde un almacén fiscal de más de 3.000 metros cuadrados se vio afectado por las llamas.

"Más de 20 unidades, entre plataformas, extintoras, tanqueros y vehículos de ataque rápido, se desplazaron al sitio para intentar controlar el fuego, considerado uno de los incendios más grandes del año", indicó la institución.

Los bomberos indicaron que la emergencia presenta una alta complejidad debido a la temperatura, el humo denso y la presencia de materiales altamente combustibles como aceites, hule, plásticos y otros productos volátiles.

El avance del fuego fue descrito como violento y agresivo, y hasta el momento se desconoce el origen del siniestro.



La columna de humo fue visible desde distintos puntos de la Gran Área Metropolitana, incluyendo San José, Alajuela y Heredia. Además, se registraron explosiones dentro de la estructura debido a los materiales almacenados.



El incendio se desarrolla en la zona franca Las Brisas y, según información preliminar, las bodegas afectadas pertenecerían a Grupo Q.

Bomberos señaló que el 2025 queda marcado como el año con la mayor cantidad de metros cuadrados consumidos por incendios en estructuras.

