Video: Más de 10 policías armados y hasta un choque por captura de extraditable en Cartago
Iván Pablot Martínez es solicitado para extradición por las autoridades francesas por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que más de 10 policías judiciales detuvieron a un hombre requerido por las autoridades francesas para extradición, por el aparente delito de tráfico internacional de drogas.
En el video adjunto se observa cuando los agentes chocaron contra el carro que conducía Iván Pablot Martínez, quien transitaba por el barrio La Turbina en Cartago. Segundos después, lo rodearon otros vehículos, de donde se bajaron más de 10 uniformados con pasamontañas y armas de fuego.
Inmediatamente, lo sacaron del carro, lo acostaron sobre el pavimento y lo esposaron para trasladarlo a la sede judicial de San José.
En otro hecho similar ocurrido en Alajuela, el OIJ también capturó a Hamilton Restrepo Osorio, solicitado por el país europeo para extradición por el mismo delito.
Los sujetos son de nacionalidad colombiana, pero naturalizados costarricenses, de 40 y 47 años.
“Ambos hombres quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales de Costa Rica, quienes recibirán la documentación oficial enviada por Francia para el proceso de extradición.
"Una vez recibidos dichos documentos, un Tribunal Penal analizará si se cumplen todos los requisitos legales para proceder con la extradición”, indicó la Policía Judicial.