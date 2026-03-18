Video: Mamá de Nadia Peraza y sospechoso de femicidio cara a cara en último día de juicio

La mamá de Nadia Peraza, Marilyn Espinoza, y el sospechoso del femicidio de su hija estuvieron cara a cara, este miércoles, en el último día del juicio.



“Yo lo único que pido es que se haga justicia”, expresó la madre de Peraza durante la jornada final, mientras el imputado aseguró: “me han pintado aquí como alguien que no tiene sentimientos”.



Hoy concluyó el debate que se sigue en los Tribunales de Justicia de Heredia por el femicidio de la joven, presuntamente a manos de su exnovio y único acusado, Jeremy Buzano Paisano.



En la última audiencia, el juez presidente del Tribunal concedió la palabra tanto al imputado como a Espinoza, quienes decidieron referirse a los hechos y se enfrentaron por última vez en la sala de juicio.



Durante su intervención, Buzano manifestó:

“Me han pintado aquí como alguien que no tiene sentimientos, ha estado fuera de lugar, el señor querellante me ha tratado como un monstruo, como alguien que no siente y eso no es así. Obviamente, esta situación también me ha afectado a mí, como a la señora Marilyn; quería recalcar que perdí a mi hija, a mi esposa, esto ha sido muy complicado”.

Declaraciones de Buzano Paisano:

Por su parte, Marilyn Espinoza indicó:

“Yo lo único que pido es que se haga justicia, que se tome en cuenta todo lo que hizo él, no solo el femicidio, sino todo lo demás que nos hicieron, el daño, porque mucha gente piensa que yo tal vez no siento nada, pero no es así.

"Ha sido muy duro para mí levantarme cada día con ese peso, fue como si me hubieran matado a mí, me cuesta demasiado decir que mi hija no está, que ella ya no va a volver, es un dolor que no se pasa, que no se va. Yo quiero que le pongan la pena máxima”.

Declaraciones de Marilyn Espinoza:

Tras las declaraciones de ambas partes, el Tribunal dio por finalizada la etapa de debate. Ahora corresponderá a los jueces entrar en fase de deliberación.



La sentencia por este caso se conocerá el próximo viernes 20 de marzo a la 1:20 p. m.

Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió una semana antes. El 17 de mayo de ese mismo año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizó partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora donde vivía el sospechoso y en un cafetal en San Rafael de Heredia. Según la acusación, Buzano, al parecer, descuartizó a la joven tras una discusión y posteriormente ocultó los restos.

