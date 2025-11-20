Video: Lo asesinan cuando llevaba a su nieta de 4 años de la mano en Limón

Un hombre fue asesinado frente a su nieta de cuatro años en Pueblo Nuevo de Limón, en un crimen que quedó registrado por cámaras de seguridad (ver video adjunto de Telenoticias).

El sospechoso llegó acompañado en un vehículo blanco, y ahora las autoridades solicitan colaboración ciudadana para identificarlo.

El caso fue reportado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 27 de agosto. La víctima fue un ciudadano nicaragüense identificado como Evaristo Enríquez Rodríguez, de 47 años.

Según se observa en la grabación, el hombre había pasado a recoger a la menor, quien era su nieta, en una guardería. Cuando ambos se disponían a subir al carro, otro vehículo blanco se detuvo en el sitio. Desde los asientos traseros descendió un sujeto encapuchado, quien disparó en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.

La menor resultó ilesa.

Después del ataque, el gatillero se subió al asiento del acompañante y escapó junto al conductor. Tiempo después, el vehículo fue encontrado envuelto en llamas.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima sería miembro de la banda conocida como “Los Hondureños”, que disputa territorio con el grupo liderado por Tony Peña Russell.

Por la forma del ataque, el OIJ presume que detrás del crimen podrían estar miembros del grupo de Peña Russell, conocidos como “Los Borra Caras”.

El OIJ de Limón solicita colaboración para identificar al gatillero y a las personas que lo acompañaban. Si usted tiene información, puede comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645.