Video: Lluvias torrenciales generaron daños en diferentes partes del país

Las fuertes lluvias de este martes provocaron graves daños en un hogar de ancianos en Atenas, donde un pabellón quedó totalmente destechado.

Al momento del incidente, varios adultos mayores se encontraban dentro del recinto. La administradora del centro confirmó que, pese al susto, ninguno resultó herido. Aproximadamente diez habitaciones quedaron sin techo y al menos 40 mujeres adultas mayores tuvieron que ser trasladadas a otros espacios para pasar la noche.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y reportó un 70% de desprendimiento del techo, además de daños materiales. La Cruz Roja valoró a los residentes y los ubicó en zonas seguras.

La administradora del hogar, Carla Araya, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la reparación de las estructuras. Las donaciones pueden realizarse mediante cuentas bancarias habilitadas y el número de SINPE Móvil 84870115, a nombre de la Asociación Benéfica Hogar de Ancianos.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó que el país enfrenta la llegada de varias ondas tropicales, lo que incrementa el riesgo de lluvias intensas y ráfagas de viento en distintas regiones. Además de Atenas, se reportaron inundaciones en Barranca y afectaciones en la carretera que comunica Puntarenas con Guanacaste.