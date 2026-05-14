Video: Llega al Hospital Calderón Guardia policía que recibió disparo en Limón

Con un amplio despliegue policial e interinstitucional, el oficial de la Fuerza Pública herido de bala en Batán de Limón fue trasladado por aire y tierra hasta el Hospital Calderón Guardia, en San José.

El recorrido inició en la clínica de Batán, continuó en el Hospital Tony Facio de Limón, donde fue estabilizado, y posteriormente trasladado vía aérea hasta el aeropuerto Juan Santamaría. Desde allí, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos lo llevó bajo escolta hasta el Calderón Guardia.

El operativo de seguridad se extendió por toda la Ruta 1, General Cañas, Paseo Colón y Avenida Segunda, hasta llegar al centro médico capitalino.

Minutos antes, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó la detención de uno de los sospechosos de disparar contra los oficiales en Batán.

“En este momento continuamos una operación desde cielo, mar y tierra en esa zona para dar con el otro sospechoso. Nuestro mensaje es contundente: no vamos a permitir que la ciudadanía de Limón, y propiamente en Batán, sufra agresiones ni que se cometan acciones delictivas de esa categoría y de ese tipo de violencia”, declaró el viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero.

Seguridad Pública mantiene refuerzos en la zona para dar con los demás responsables del ataque.







