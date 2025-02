Video: Llanta atropella a motociclista en Poás de Aserrí

Una llanta embistió a un motociclista la mañana de este jueves en Poás de Aserrí.

El hecho se dio camino a Las Lámparas, tal y como se logra observar en el video adjunto, el conductor de moto que va por su carril es golpeado y por el fuerte impacto de la llanta cae contra el asfalto.

Al momento del accidente por el sitio pasaban varios vehículos y motos a pesar de esto no se logra determinar de qué automotor proviene la llanta.

Ante esta situación, que según las autoridades de tránsito es común en carretera, brindan algunas recomendaciones para los conductores como:

Revisar el estado de las llantas y aros de forma periódica, verificando la condición de las tuercas de seguridad, además que haya la cantidad correcta de estas en los aros y que el soque con el torque sea el recomendado por el fabricante.

En caso de que usted en carretera sienta que algo no está bien con su vehículo, lo mejor es orillarse, revisarlo y no volver a conducir hasta verificar que no haya ningún problema con el automotor para no poner en riesgo su vida o la de los demás conductores.