Video: Lanzan lavadora desde lo alto de Circunvalación y causan daños a carro de conductora

Una conductora vivió momentos de mucho peligro luego de que un sujeto lanzara, desde lo alto de un puente, un tanque de lavadora. Este terminó impactando violentamente su carro mientras transitaba por la Circunvalación, cerca de la rotonda de la Guacamaya, en San José (ver video adjunto).



Marcela Rivera, la víctima del hecho, conversó con Teletica.com sobre la experiencia que ocurrió alrededor de las 5:55 a. m. de este jueves, cuando se dirigía hacia Desamparados.

“Nunca transito por esa zona, nunca madrugo tanto y ayer, el día que lo hice, me tocó. Iba muy tranquila manejando, a esa hora casi no hay carros, o sea, iba muy frío, todo muy tranquilo, desde un momento a otro vi un objeto… lo vi microsegundos antes, o sea, no me daba tiempo jamás de reaccionar.