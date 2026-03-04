Video: Ladrones entran a robar a restaurante en Pavas y quedan grabados en cámaras de seguridad

Tres delincuentes ingresaron la tarde de este martes al restaurante El Tenedor del Gato, en Pavas centro, San José, para cometer un asalto que quedó registrado en video.

Los ladrones llegaron a bordo de un vehículo negro Hyundai Santa Fe, año 2009, con placa AAA377. Al entrar, amenazaron con arma de fuego a la dependiente justo cuando el local estaba por cerrar.

Según informaron los administradores a Teletica.com, dentro del establecimiento también se encontraban trabajadores realizando una remodelación. Los sujetos obligaron a las personas presentes a colocar en una bolsa sus pertenencias personales, el dinero de la caja registradora y otros objetos de valor que estaban al alcance.

“En minuto y medio cometieron todo el robo, eran tres más el conductor del carro”, relató la afectada.

La denuncia ya fue interpuesta ante el OIJ. Si usted reconoce a los delincuentes o tiene información que ayude con el caso, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.