Video: Kevin Kirby quedó inmortalizado en filme de aventura con amigos un día antes de desaparecer

Un día antes de su desaparición, Kevin Kirby participó junto a su novia y un grupo de amigos en un tour de aventura en un cañón de Sucre de San Carlos, Alajuela, experiencia que quedó registrada en un video publicitario.



Alonso Chaves, creador de contenido audiovisual y director de Kings Desire Studio, relató que el sábado pasado estuvo a cargo de la filmación para una empresa de turismo que organiza recorridos por ríos y cañones. En el grupo se encontraba Kevin, acompañado de 15 de sus amigos, todos oriundos de Heredia.

“Ese día lo conocí, hablé con él y le expliqué qué íbamos a grabar. Después del tour nos fuimos a comer con el grupo, y pude ver que era un joven muy educado y respetuoso, sobre todo con su novia y amigos.

"Me sorprendió mucho cuando, al día siguiente, me dijeron que estaba desaparecido y luego me enteré que apareció muerto en un río”, expresó Chaves.

Kevin Kirby junto a sus amigos el sábado anterior.

El productor audiovisual señaló que, tras conocer la noticia, decidió editar rápidamente el material y entregar el video como un recuerdo para los allegados de Kirby.

"Para mí y mi equipo de filmación fue una tragedia que al día siguiente me comentaron los muchachos amigos de él que Kevin no aparecía y me quedé alarmado, uno hasta se queda preocupado, pero me puse las pilas a hacer el video lo más pronto, el lunes lo saqué se lo envié a la empresa que me contactó y ayer cuando lo encontraron muerto en Hatillo me sorprendí demasiado.

“Yo les hice un video a sus amigos para recordarlo, lo hicimos con mucho dolor, pero también como un homenaje, para que su familia y amigos conserven ese momento en el que estaba disfrutando", manifestó Chaves.

Video publicitario donde participó Kevin y amigos:

Chaves destacó que la experiencia lo impactó profundamente, al haber compartido con el joven horas antes de que se reportara su desaparición y posteriormente su muerte.

"En realidad me gustaría rescatar que, por lo que vi, me dio una percepción de que el muchacho era un ser muy educado y sano, y trataba muy bien a la novia y a sus amigos", agregó Chaves.

A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el pasado domingo, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta este miércoles a las 3:34 a. m. cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar.



Según la Policía Judicial, la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca. Su carro, un pick-up Ford Raptor, también se había perdido el mismo día que fue visto el joven, pero apareció en Atenas, el martes anterior.



Al parecer, dentro del automotor había rastros de sangre.



Kirby era amante del surf, la pesca y los motores.



La Policía Judicial continúa con la investigación para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.

