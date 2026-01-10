EN VIVO
Video: Interceptan drones que lanzan marihuana, cocaína y alimentos en La Reforma

Durante 2025, 849 personas fueron detenidas por intentar ingresar artículos prohibidos a las cárceles, incluidos 79 funcionarios del sistema penitenciario.

Por Mariela Montero Salazar 10 de enero de 2026, 14:29 PM

Agentes penitenciarios interceptaron dos drones que intentaban ingresar drogas y otros productos al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Heredia.

Uno de los drones lanzó 540 dosis de aparente marihuana, 165 dosis de aparente cocaína y dos conectores (tipo C y USB). 

El segundo dron transportaba pequeñas dosis de aparentes semillas de chile, sal, azúcar y consomé, empaquetadas para atravesar la malla de los patios del penal y caer como gotas de lluvia.

La Policía Penitenciaria decomisó de inmediato los paquetes y los trasladó a la oficialía de guardia. 

Luego, los agentes realizaron inspecciones en el circuito de alta contención y encontraron teléfonos celulares, armas blancas y chips para celular.

El Ministerio de Justicia informó que, al cierre de 2025, se decomisaron más de 172 kilogramos de droga en cárceles del país y se remitieron 849 personas a la Fiscalía, incluidos 79 funcionarios del sistema penitenciario.

