Video: Interceptan drones que lanzan marihuana, cocaína y alimentos en La Reforma

Agentes penitenciarios interceptaron dos drones que intentaban ingresar drogas y otros productos al Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en Heredia.

Uno de los drones lanzó ﻿540 dosis de aparente marihuana﻿, 165 dosis de aparente cocaína y dos conectores (tipo C y USB).

El segundo dron transportaba pequeñas dosis de aparentes semillas de chile, sal, azúcar y consomé, empaquetadas para atravesar la malla de los patios del penal y caer como gotas de lluvia.

La Policía Penitenciaria decomisó de inmediato los paquetes y los trasladó a la oficialía de guardia.

Luego, los agentes realizaron inspecciones en el circuito de alta contención y encontraron teléfonos celulares, armas blancas y chips para celular.

El Ministerio de Justicia informó que, al cierre de 2025, se decomisaron más de 172 kilogramos de droga en cárceles del país y se remitieron 849 personas a la Fiscalía, incluidos 79 funcionarios del sistema penitenciario.