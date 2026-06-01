Video: Incendio sigue fuera de control en Palo Verde

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Palo Verde desde la noche del pasado jueves continúa sin ser controlado y ya ha consumido cerca de 4.000 hectáreas, según informó Alexander León, director del Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT).



De acuerdo con el funcionario, durante los últimos días se han realizado intensas labores para contener la emergencia con el apoyo de la empresa privada, diversas instituciones públicas y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

"Debemos decir que a hoy lunes todavía no se ha controlado. Se han hecho grandes esfuerzos con aportes de la empresa privada y varias instituciones y todo el sistema nacional de gestión de riesgo para la contención de este incendio.

"Ya se han consumido cerca de 4 mil hectáreas. Este tipo de incendios avanza de forma muy agresiva. Ayer domingo se reportaron más de 1.500 hectáreas afectadas", explicó.

Según León, las condiciones extremas han impedido luchar de manera directa por parte del personal de emergencia, debido al riesgo que representan las altas temperaturas, el humo y la magnitud de las llamas.



Se trata de incendios muy agresivos, con columnas de humo y llamas muy altas, lo cual hace muy difícil la atención del personal de forma directa, manifestó el director del Área de Conservación..

"Se ha tenido que activar, a través del Comité Municipal de Emergencias, la ayuda para recibir algún tipo de soporte como la alimentación y valoración de personal en el campo. Hasta el momento, ningún compañero ha tenido problemas de salud", indicó León.

Las autoridades esperan continuar durante este lunes y en los próximos días con las labores de liquidación del incendio, el cual permanece activo.



El Parque Nacional Palo Verde cuenta con una extensión aproximada de 20.000 hectáreas, por lo que los esfuerzos se concentran en evitar que el fuego alcance sectores boscosos de mayor sensibilidad ecológica.



La presencia de humo continúa generando afectaciones en distintos puntos de Guanacaste, incluso a varios kilómetros de distancia del área afectada.

"Hay mucha presencia de humo en la zona por la materia orgánica que hay en el lugar. Las columnas de humo son de cientos de metros de altura y con el viento son desplazadas a varios kilómetros, y la población que está a varios kilómetros de distancia aquí en Guanacaste nos ha señalado la afectación que les está provocando", detalló el vocero.

Asimismo, se reporta impacto sobre la fauna silvestre que habita en el parque.

"Tortugas, felinos y venados han sufrido por este incendio", señaló el director del Área de Conservación Arenal Tempisque.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el incendio se originó por causas naturales luego de la caída de un rayo en la zona, situación que, al parecer, provocó el inicio del fuego.

