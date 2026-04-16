Video: Incendio forestal en Santa Cruz amenaza al menos 20 casas y bodegas

Un incendio forestal en Santa Cruz, Guanacaste, amenazó al menos 20 casas y bodegas "ubicadas en las montañas".

Así lo informó el Cuerpo de Bomberos este jueves, mientras trabajaba en detener el avance del fuego en playa Lagarto.

"La Unidad Operativa Forestal, compuesta por siete bomberos, trabaja en una zona sumamente montañosa. Se logran controlar varios frentes de fuego, protegiendo las estructuras, las cuales no fueron directamente afectadas por el fuego", detalló Javier Santana, integrante de dicha unidad.

La atención de la emergencia se complicó por la falta de agua. Santana relató que los vecinos ayudaron con piscinas, así como con otras estrategias.

"Al no existir hidrantes en este lugar, se está succionando agua de los tanques de agua de las viviendas cercanas con sistemas especiales de la Unidad Operativa", agregó el Cuerpo de Bomberos.

Aunado a esto, el terreno fue un reto para los funcionarios de la benemérita institución. Ya que, según el vocero, "presenta mucha ondulación".

