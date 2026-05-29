Video: Incendio en edificio puso a correr a bomberos en Heredia

Un incendio en una estructura de dos niveles generó una rápida movilización de los bomberos la tarde de este viernes en Heredia.

El siniestro ocurrió 100 metros al norte del hotel Valladolid, en un edificio ubicado en la segunda planta.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el fuego se encontraba activo en un 30% de la construcción al momento de su llegada. En total, tres unidades extintoras y un tanquero atendieron la emergencia.

La estructura, de aproximadamente 200 metros cuadrados, sufrió daños en 50 metros cuadrados. No se reportaron personas heridas ni afectadas.

Gracias a la pronta acción de los bomberos, las llamas fueron controladas y se evitó que se propagaran a edificaciones cercanas.