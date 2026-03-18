Video: Incendio en charral amenaza estructuras en Rohrmoser



El cuerpo de Bomberos trabaja en un incendio dentro de un charral, el cual amenaza a varias estructuras en Rohrmoser.

De acuerdo con el reporte inicial, la emergencia se presenta la tarde de este martes cerca del Bajo Los Ledezma, por Plaza Mayor.

Una unidad extintora fue despachada a controlar el fuego y evitar que este se extienda y ponga en peligro zonas residenciales.

El paso por el lugar se mantiene congestionado mientras se trabaja en controlar el incendio. Se pide a los conductores tener paciencia al transitar por la zona, o bien, tomar rutas alternas.