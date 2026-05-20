Video: Incendio destruye cinco casas en pleno corazón de San José

Un gran incendio afectó al menos a cinco casas en el barrio Carit, ubicado en el centro de San José, la noche de este martes.

El Cuerpo de Bomberos desplegó múltiples unidades para atender la emergencia, que inició alrededor de las 7:00 p. m. y cuyas llamas se podían observar desde varios cientos de metros de distancia.

De acuerdo con el reporte preliminar de Bomberos, las casas se encontraban muy próximas entre sí, lo que incrementó el riesgo de propagación del fuego hacia otras estructuras aledañas. Vecinos del sector fueron evacuados y permanecieron atentos al trabajo de los equipos de emergencia.

En las imágenes captadas en el lugar se observa a varias personas afectadas saliendo de las viviendas, mientras oficiales de la Fuerza Pública acordonaban la zona para permitir las labores de control. Aunque las llamas disminuyeron su intensidad con el paso de los minutos, aún se mantenían focos activos y carbones encendidos en las estructuras.

El jefe de Bomberos indicó que las labores continuarán hasta asegurar la extinción total del incendio y evitar que resurjan nuevos focos. La emergencia generó gran movilización de cuerpos de seguridad y vecinos, quienes permanecen en alerta ante el impacto de este siniestro en la comunidad.







