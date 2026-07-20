Video: Incendio destruye casa en Curridabat

Un incendio destruyó este domingo una casa de habitación en el centro de Curridabat.

Según reportó el Cuerpo de Bomberos, se trata de una estructura de 80 metros cuadrados que fue consumida en su totalidad por las llamas.

Al lugar fueron despachadas tres unidades extintoras para tratar de controlar el fuego.

Las autoridades todavía no confirman si hay personas afectadas por la emergencia.