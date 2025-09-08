Video: Incendio consume dos casas en Cartago

Un incendio consume parte de dos estructuras en el sector de Guadalupe de Cartago, confirmó el Cuerpo de Bomberos. El hecho se registró 50 metros al oeste de la carnicería María Auxiliadora (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con el reporte preliminar, las viviendas tienen un área total de 270 metros cuadrados, de los cuales 190 resultaron afectados por las llamas. La alerta ingresó a las 6:00 a.m., lo que permitió la movilización inmediata de tres unidades de Bomberos.



Las autoridades indicaron que hasta el momento no se registran personas heridas, únicamente pérdidas materiales.



La emergencia generó tensión entre los vecinos, quienes dieron la voz de alerta a tempranas horas de la mañana. Bomberos se mantiene en la zona para descartar riesgos de reactivación del fuego.

Noticia en desarrollo.





