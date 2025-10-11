Video: Incendio consume casa en La Unión de Cartago

El Cuerpo de Bomberos atiende un incendio dentro de una casa en La Unión de Cartago.

La emergencia ocurrió la tarde de este viernes en el sector de Linda Vista de Río Azul.

De acuerdo con el reporte preliminar que dio la central de comunicaciones de Bomberos a Teletica.com, se trata de una estructura de madera y zinc de entre 80 y 100 metros cuadrados.

Los bomberos se enfrentaron a una falta de agua en la zona y al difícil acceso, debido a que la casa está dentro de una alameda.

A pesar de eso, lograron controlar el fuego y evitaron que se extendiera a otras áreas.

De momento, no se reportan personas heridas o afectadas por el humo.