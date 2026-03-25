Video: Incendio arrasa con varias casas en barrio San José de Alajuela

La noche de este martes, un incendio de grandes proporciones puso en alerta a los bomberos en barrio San José de Alajuela, en las inmediaciones del motel La Sirenita.

De acuerdo con el reporte preliminar, las llamas consumieron al menos tres casas, alcanzando un área aproximada de 350 metros cuadrados.

Los bomberos descartaron personas heridas o afectadas por la emergencia.

Cinco unidades de bomberos trabajan intensamente en la zona para controlar el fuego y evitar que se extienda a viviendas cercanas.

Las autoridades mantienen el sitio bajo vigilancia mientras se investigan las causas del incendio.