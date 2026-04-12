Video impactante: joven desesperado trata de huir de sicarios en Alajuelita

Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que un joven intenta escapar de dos sicarios que lo perseguían en motocicleta. El hecho ocurrió la tarde de este sábado en la urbanización Chorotega, en Alajuelita, San José.

En las imágenes se observa la desesperación de la víctima, quien trata de saltar un vehículo tipo pick-up para ponerse a salvo. Sin embargo, es alcanzado por los atacantes; uno de ellos desciende de la moto y le dispara en varias ocasiones.

Durante el ataque, otro hombre quedó en medio de las balas, pero logró ponerse a salvo. La escena generó alarma entre los vecinos de la zona.

La Cruz Roja confirmó a Teletica.com que la víctima fue trasladada en un carro particular hasta un centro médico, donde permanece con pronóstico reservado. En el lugar también atendieron a una mujer por crisis nerviosa.

El caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, mientras la comunidad de Alajuelita permanece consternada por la violencia en plena vía pública.