Video: Hombres emboscan a conductora y se la llevan con todo y carro en Alajuela

Tres hombres emboscaron a una conductora y se la llevaron con todo y carro en Alajuela (ver video adjunto de Telenoticias).

El hecho, ocurrido en el sector de Canoas, a eso de las 8:45 a. m. de este miércoles, fue registrado por una cámara de vigilancia.

Los sospechosos se acercaron en otro vehículo, abordaron a la mujer y la privaron de su libertad. Inmediatamente, se dan a la fuga en ambos automóviles.

La Fuerza Pública fue alertada sobre el incidente y desplegó un operativo para frustrar el hecho delictivo. Según el reporte oficial, una hora después se reportó el hallazgo de ambos vehículos y el rescate de la víctima.

Los policías lograron detener a uno de los presuntos robacarros, los otros dos se bajaron y huyeron del lugar.

Las autoridades identificaron al aprehendido con el apellido González, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.