Video: Hombre se arrastra por Ruta 27 con pie destrozado y clama por ayuda

Un hombre se arrastró por la Ruta 27 con el pie destrozado, mientras clamaba por ayuda a los conductores que transitaban por el lugar.



Los hechos ocurrieron a las 6:42 a.m. de este miércoles en la concurrida vía que une a San José con Caldera.



Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, la emergencia la atendieron en el sector de la Guácima.

“Se atiende el atropello de un hombre adulto por un vehículo pesado y se trasladó al Hospital San Rafael de Alajuela en condición crítica. El sujeto presenta varios traumas en el cuerpo y la semiamputacion de su pie izquierdo”, indicó la benemérita institución.

Video del herido en la Ruta 27:





Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual del afectado y su identidad. Tampoco se sabe que pasó con el conductor involucrado en el percance.

