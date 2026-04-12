Video: Hombre quedó atrapado por el fuego al intentar apagar incendio en carro

Un hombre resultó con quemaduras de gravedad luego de que el carro que reparaba se incendiara la tarde del sábado en Alajuelita, San José.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo el afectado trabajaba en su carro a la orilla de la calle.

Al intentar encender el motor, este se incendió y las llamas comenzaron a expandirse rápidamente.

En su desesperación por apagar el fuego, el hombre sufrió quemaduras hasta que fue auxiliado por personal de un negocio cercano, quienes utilizaron extintores para controlar el incendio.

El hecho ocurrió 50 metros al oeste del parque de Alajuelita, alrededor de las 5:30 p. m.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que el herido fue trasladado en condición grave al Hospital San Juan de Dios. En la atención participaron la unidad M-05 y la ambulancia 03, quienes confirmaron que, al llegar al lugar, el fuego ya había sido controlado por las personas, revisaron la escena y trasladaron a la víctima al centro médico.