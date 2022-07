Video: hallan toma ilegal de combustible en propiedad de exfutbolista

Por Luis Jiménez | 21 de julio de 2022, 13:48 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló una toma ilegal de combustible en la propiedad del exfutbolista Allan Alemán, en Heredia.

El exjugador del Deportivo Saprissa confirmó que la propiedad es de él, pero que aún no le han indicado nada: "Yo la alquilé hace como un mes y ahorita me dicen que estaba la gente de Recope, le escribí a quien se la alquilé y no me contesta".



Video de la toma ilegal:





Durante la mañana de este jueves, a través de una denuncia anónima, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los agentes judiciales recibieron información que apuntaba a que uno de los poliductos de la institución había sido vulnerado.

“Para los que consultan sobre un supuesto allanamiento en una propiedad en Santo Domingo, les informamos que de momento se tienen informes que solamente, en apariencia, hay personal de Recope en el sitio. Personal de la Delegación Regional de Heredia ya está en el lugar”, dijo la Policía Judicial.

Minutos después de realizar las pesquisas correspondientes se confirmó que sí había una toma ilegal.

Al parecer, en el patio de la propiedad hay una bodega que tendría un túnel con vía directa al poliducto donde estaría la toma ilegal.

