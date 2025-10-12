Video: Guardaparques accidentado en Isla del Coco llegó a Caldera tras casi 24 horas de viaje

Tras casi 24 horas de viaje, el guardaparques que cayó a un precipicio de 40 metros en la Isla del Coco, llegó la noche de este sábado a puerto Caldera, desde donde fue trasladado al Hospital del Trauma en La Uruca.



Se trata de un hombre de 53 años, quien el pasado martes cayó a un precipicio de 40 metros mientras patrullaba la isla.



El clima y las condiciones del terreno hicieron posible que fuera extraído hasta el jueves, posteriormente la patrullera que lo trasladó zarpó el viernes a las 11 p. m. de la isla y arribó anoche a las 10 p. m. a Caldera.



“Cabe indicar que la Patrullera Juan Rafael Mora había llegado a las tres de la tarde del jueves a la Isla Del Coco y llevaba a bordo, además de oficiales del Guardacostas y del Servicio de Vigilancia Aérea, funcionarios del SINAC y de Bomberos para colaborar con el rescate del guardaparques”, precisó el Ministerio de Seguridad Pública.



“En lo concerniente al ministerio, se trató de una operación que duró cuatro días y que involucró personal y embarcaciones del Guardacostas, así como oficiales y drones del Servicio de Vigilancia Aérea”, finalizó.

