Video: Guarda narra momento de terror al ser atacado por ladrón en centro comercial guanacasteco

Rafael Orias tiene 49 años y nueve de ser oficial de seguridad privada, pero este martes por la madrugada dice que vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida luego de ser atacado por un ladrón mientras vigilaba la Plaza Comercial Santa Cruz en Guanacaste.



A eso de las 2 a.m. de este miércoles fue sorprendido por un hombre quien, con un arma blanca, intentó agredirlo para realizar un asalto.

“Estoy haciendo mi vigilancia como todos los días, pero cuando estoy sentando en una silla en una esquina, el sujeto llega por detrás y me hace un candado chino, me aprieta el cuello hasta casi asfixiarme, pero, a como pude, traté de levantarme; me golpeó la cabeza contra la pared y quedé medio mareado”, dijo Orias.

Video de la agresión e intento de asalto:

Al parecer, el ladrón ingresó por la parte trasera del centro comercial, donde hay una plaza, rompiendo alambres a unos 16 metros de donde estaba para poder ingresar al recinto y, debido a que había una zona verde, Orias no escuchó los pasos.

“Ingresó como un gato, sin sentirlo. Cuando yo forcejeo con el muchacho logro que soltara la cuchilla que andaba y hasta se le cayó el sombrero, luego cuando estaba indefenso salió corriendo y yo me defendí con una barra de metal porque él me iba a robar a mi porque todo el centro comercial está muy bien cerrado con cortinas eléctricas de metal y puertas de vidrio con llave”, comentó Orias.

Algunas de las pertenencias que ladrón dejó tiradas tras el ataque.

Asegura que no lo pudo identificar porque andaba la cara cubierta con un trapo gris, pero detalló que el delincuente vestía pantalón negro con una camisa de color celeste, con un suéter verde y unos tenis marca Nike color gris con blanco y naranja.

En el centro comercial que cuidaba hay una óptica, un restaurante de comida rápida, una tienda de zapatos y otra donde venden productos de belleza.

“Cuando veo el video me doy cuenta de que me defendí bastante y gracias a Dios el sujeto no me pudo hacer nada. He vivido situaciones donde tengo que lidiar con la gente, pero nada se compara con esto y es preocupante porque últimamente hay mucha delincuencia en Santa Cruz”, indicó Orias.