Video: Gritos de propietaria evitan asalto a casa en Puntarenas

Una mujer evitó un asalto a su vivienda en Buenos Aires de Puntarenas luego de alertar a los vecinos con sus gritos. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.



Las imágenes muestran a dos sujetos que ingresan en motocicleta a una propiedad. Uno de ellos desciende rápidamente del vehículo y entra a la vivienda (ver video adjunto en la portada).



La mujer se encontraba sola en el inmueble al momento del incidente. Al percatarse de la presencia del sospechoso, comenzó a gritar en busca de ayuda.



La reacción alertó a los vecinos de la zona. Los delincuentes abandonaron el lugar sin concretar el robo.



Otro video de seguridad registró un asalto durante la madrugada de este domingo en Grecia. En la grabación se observa a un sujeto ingresar por una ventana de un bar.



El hombre se dirigió a la caja registradora y sustrajo el dinero que encontró en el establecimiento.



Un tercer hecho ocurrió en una panadería de Liberia, Guanacaste. Las cámaras captaron a un sujeto que intentó ingresar al local mediante la fuerza.



El hombre lanzó varias patadas contra la puerta principal. Sin embargo, no logró abrir el acceso.



Tras varios intentos fallidos, el sospechoso huyó del sitio sin cometer el robo.

